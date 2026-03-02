WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está dando "uma surra" no Irã, em entrevista por telefone a CNN, nesta segunda-feira (3). Mas, diz que uma "grande onda" de ataques ainda está por vir.

De acordo com a emissora, a entrevista durou nove minutos. Trump tem adotado uma postura diferente de quando atacou a Venezuela e capturou o ditador Nicolás Maduro.

Na ocasião, convocou uma entrevista a jornalistas em poucas horas. Agora, ainda não fez nenhuma aparição pública, mas tem conversado com diversos jornais e TVs sobre as ações no Oriente Médio. "Eu acho que está indo muito bem. É algo muito poderoso e nós temos os melhores militares do mundo e estamos usando eles", definiu ele.

Assim como em entrevistas prévias, ele voltou a falar que não pretende que os ataques durem por muito tempo. "Não quero ver isso durando muito tempo. Sempre achei que duraria quatro semanas e estamos à frente do planejado."

A base de aliados de Trump tem se demonstrado favorável aos ataques, mas ele já recebeu criticas de republicanos que temem que esta seja mais uma "guerra sem fim" promovida pelos EUA, o que poderia ter um custo elevado para os cofres do governo e levar a morte de militares. Até agora, quatro americanos morreram.

O presidente foi questionado se os EUA estão fazendo algo, além do ataque militar, para ajudar o povo iraniano a retomar o país do regime e ele disse que "sim" ?o governo do republicano tem dito que eles prometeram ajuda ao Irã e cumpriram e, agora, seria responsabilidade dos próprios iranianos assumir controle do país.

"Por enquanto, queremos que todos fiquem dentro de casa. Não está seguro lá fora." Para o presidente, a retaliação do Irã no Oriente Médio, que atingiu bases americanas e outros países, como Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar e Emirados Arábes Unidos foi a maior surpresa até agora para Trump. "Eles atiraram em um hotel, em um edifício residencial. Isso fez com que eles ficassem com raiva."

"Agora eles querem lutar e estão lutando de forma bastante agressiva. Eles iam ter um envolvimento baixo e agora insistem em se envolver", disse Trump, que classificou os líderes arábes como "espertos e fortes".

Já ao NY Post, o presidente disse que não descarta envio de mais militares ao Oriente Médio. "Eu não fico com medo de enviar tropas terrestres ? tipo, como todo presidente diz, ?Não haverá tropas no solo.? Eu não digo isso," afrmou o presidente. "Eu digo ?provavelmente não precisamos delas?, ou ?se elas fossem necessárias.?"

Na manhã desta segunda, o secretário de Defesa Pete Hegseth falou com a imprensa e reafirmou que os EUA vão continuar com os ataques. Hegseth usou slogan America First (América em Primeiro Lugar, em inglês) para justificar que qualquer um que ameaçar o país vai ser morto. "Se vocês matarem americanos, se ameaçarem americanos em qualquer lugar da Terra, nós vamos caçá-los sem pedir desculpas e sem hesitação, e vamos matá-los", disse Hegseth.