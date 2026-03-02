SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mossad, agência de inteligência de Israel, divulgou nesta segunda (2) um vídeo com a imagem de uma ampulheta e uma mensagem aos iranianos. A publicação, direcionada "ao bravo povo do Irã", pediu cooperação contínua, ao afirmar que alguns oficiais antigos do governo do país foram eliminados enquanto outros "estão em pânico e fugindo".

"Estamos com vocês", afirmou o Mossad. O presidente dos EUA, Donald Trump, também manifestou apoio à população iraniana e tem dito que caberá a ela assumir o poder no país, embora sem dizer como isso será possível.