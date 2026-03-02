SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa do Qatar informou nesta segunda (2) que derrubou dois caça-bombardeiros Sukhoi Su-24 do Irã, uma escalada na crise decorrente do ataque americano-israelense à teocracia. Não há detalhes do incidente, nem confirmação de Teerã, que até a guerra tinha 29 desses modelos de ataque de fabricação soviética.

É a primeira vez na história que tal embate acontece entre os antigos aliados: o Qatar era um dos países mais próximos do Irã no golfo, tendo sido objeto de um bloqueio por parte de outros vizinhos árabes na década passada. O emirado busca uma posição de equilíbrio regional, mas como sedia a principal base americana no Oriente Médio, Al-Udeid, virou alvo da retaliação iraniana. Mais cedo, o país havia dito que iria agir contra os ataques incessantes da teocracia.