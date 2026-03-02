SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Testemunhas disseram à agência de notícias AFP terem ouvido duas fortes explosões na zona diplomática de Riad, capital da Arábia Saudita, na madrugada desta terça (3, noite de segunda no Brasil)

Segundo a agência Reuters, um incêndio atingiu a embaixada dos Estados Unidos na cidade.

Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu nem o que causou as explosões. Segundo a rede de TV americana CNN, não há registros de feridos.

O Irã tem realizado ataques ao território saudita e a outros países da região em represália aos ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel no fim de semana contra seu território