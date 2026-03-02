WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, o general Dan Caine, afirmou em entrevista a jornalistas que o país deve mandar reforços para o Oriente Médio. Ele disse que tanto militares quanto aviões de combate devem ser enviados, mas não quis dar mais detalhes.

"Eu não quero falar de detalhes específicos porque isso alertaria o inimigo. Temos mais aviação tática fluindo até lá", disse ele, em evento ao lado do secretário de Defesa Pete Hegseth.

"Uma das coisas, porém, é que um comandante avaliará consistentemente a trajetória da campanha -se ele está dentro ou fora da trajetória- e então fará um pedido à força conjunta que, por sua vez, desenvolverá opções para consideração do secretário e do presidente para aumentar ou, em alguns casos, diminuir a quantidade de capacidade de combate que temos lá.