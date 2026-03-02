SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército de Israel disse na madrugada desta terça-feira (3, noite de segunda no Brasil) que seus sistemas de defesa estavam trabalhando para interceptar uma nova onda de mísseis lançados do Irã, e pediu aos moradores de várias regiões que buscassem abrigo.

"Há pouco, as FDI [Forças de Defesa de Israel] identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas defensivos estão operando para interceptar a ameaça", disse o Exército.