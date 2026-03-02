SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército de Israel anunciou que suas forças "atacaram e desmantelaram o centro de comunicações do regime terrorista iraniano". A corporação disse que havia notificado os moradores para se retirarem da área próxima ao complexo da Corporação de Radiodifusão da República Islâmica do Irã (IRIB, na sigla em inglês).

"O centro também foi usado recentemente pelas forças do regime iraniano para promover atos militares sob o pretexto civil", afirmaram os israelenses. Segundo o Exército, as atividades no local "eram realizadas e dirigidas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã", que, ao longo dos anos, "defendeu a destruição do Estado de Israel e o uso de armas nucleares".

O regime iraniano ainda não se manifestou sobre este ataque.