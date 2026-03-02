WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a postura de democratas, que, em sua maioria, têm criticado o bombardeio no Irã, iniciado na madrugada do último sábado (28).

Pela rede social Truth Social, ele os xingou de "doentios, loucos e dementes". "Eles só estão reclamando porque eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, eles estariam berrando: 'por que o Trump não atacou o Irã? Ele deveria ter feito isso imediatamente'".

O fato é, disse o presidente, "qualquer coisa que eu fizer eles vão estar do lado oposto". "Mas, apesar deles todos, a América está maior, melhor e mais forte do que antes", afirmou Trump, em meio ao terceiro dia de guerra no Irã.