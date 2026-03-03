SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização humanitária internacional Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha em países muçulmanos, disse nesta terça-feira (3) que o número de mortos na guerra lançada por Estados Unidos e Israel contra o Irã subiu para 787 no país persa.

Na segunda-feira (2), o balanço era de 555. A organização aponta que, desde sábado (28), mais de mil bombardeios atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.

O terceiro dia de conflito foi marcado por novos ataques contra a República Islâmica, além de uma expansão do conflito para outros países da região.

O grupo libanês Hezbollah, financiado por Teerã, lançou foguetes e drones contra o norte de Israel, que reagiu com bombardeios em todo o território libanês, deixando mais de 50 mortos no país.

Ainda nesta segunda, o Qatar, que sedia a maior base dos Estados Unidos na região mas também mantém relação boa com Teerã, ameaçou entrar na guerra. Ataques iranianos atingiram países como Kuwait, Arábia Saudita e Chipre ?ilha mediterrânea próxima à Europa.

Até o momento, um dos episódios mais letais teria sido um bombardeio em uma escola feminina em Minab, no sul do país, ainda no sábado, primeiro dia do conflito. Segundo o regime, 153 pessoas morreram no episódio.

"Israel nunca teve objetivo de atacar civis, não em Gaza, mas também no Irã. Principalmente no Irã, porque nós estamos lá para apoiar o povo", afirmou o cônsul-geral de Israel no Brasil, Rafael Erdreich, em uma conversa com jornalistas.

