SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez no atual conflito, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou ter havido danos a uma instalação do programa nuclear iraniano ?cujo fracasso nas negociações para evitar que a teocracia possa desenvolver a bomba foi a justificativa de Donald Trump para seu ataque com Israel ao país. Segundo o órgão da ONU, a central subterrânea de enriquecimento de urânio de Natanz teve a entrada danificada em bombardeio, mas por ora não há risco radiológico constatado. (Igor Gielow)