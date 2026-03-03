SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pretende transmitir ao Irã as preocupações de líderes árabes sobre ataques iranianos contra infraestrutura petrolífera da região, disse o Kremlin nesta terça-feira (3). Moscou tem boas relações tanto com Teerã quanto com as monarquias árabes do golfo Pérsico.

"[Putin] certamente fará todos os esforços para tentar aliviar a tensão", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O líder russo passou a segunda-feira realizando ligações com líderes árabes, oferecendo ajuda para mediar o conflito.

