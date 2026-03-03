SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prédio que funciona como sede da Assembleia de Especialistas, órgão constitucionalmente encarregado de selecionar um novo líder supremo do Irã, foi completamente destruído em um ataque aéreo nesta terça-feira (3), reportaram agências de notícias iranianas.

A autoria exata do bombardeio contra a cidade de Qom, ao sul de Teerã, ainda é desconhecida, mas Israel havia dito mais cedo ter atacado a sede da Presidência e do Conselho de Segurança do Irã, enquanto os Estados Unidos realizaram novas incursões aéreas na capital.

Também não se sabe se os membros da assembleia estavam reunidos no local no momento do ataque. O órgão é composto por 88 clérigos islâmicos altamente graduados que são eleitos por voto popular para fazer parte do colegiado por oito anos.