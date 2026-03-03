SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Reino Unido e a França enviarão reforços militares para Chipre em resposta aos ataques com drones registrados contra uma base britânica na ilha mediterrânea, que fica próxima ao Oriente Médio.

Londres irá mandar uma fragata e helicópteros equipados com sistemas para abater drones iranianos, enquanto Paris deverá enviar baterias antiaéreas e outro navio de guerra.

Na véspera, a Grécia, que tem um acordo militar com Paris e é a fiadora do regime pró-Atenas de metade da ilha, havia enviado quatro caças F-16 e duas fragatas.

Um dos drones lançados contra a base de Akrotiri chegou a atingir a pista do local, causando poucos danos. O episódio elevou temores do espraiamento da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, que Teerã busca fazer chegar até a Europa.