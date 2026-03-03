SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elbridge Colby, subsecretário de política do Pentágono, participou de audiência no Senado dos EUA nesta terça (3). Em meio a questionamentos, ele afirmou que as operações que levaram a morte de Ali Khamenei foram orquestradas por Israel.

"Essas foram operações israelenses", disse Colby. Segundo ele, operações específicas contra a liderança foram israelenses, enquanto a campanha americana foca na infraestrutura de projeção de poder militar do Irã.

O subsecretário enumerou os objetivos em que os EUA estão focados: degradar a capacidade de projeção de poder militar do Irã, destruir as forças de mísseis balísticos, neutralizar a Marinha iraniana e drones e impedir que o país obtenha uma arma nuclear.