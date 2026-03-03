SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As forças de segurança de Israel prenderam uma equipe da CNN Türk na manhã desta terça-feira (3), durante uma transmissão ao vivo em Tel Aviv, em frente ao Ministério da Defesa, enquanto cobriam o conflito entre EUA, Israel e Irã. Após horas de tensão, os jornalistas foram liberados e puderam retomar o trabalho.

Após o Irã lançar um ataque com mísseis contra Tel Aviv, o repórter Emrah Çakmak e o cinegrafista Halil Kahraman entraram ao vivo diante de um prédio do governo israelense para relatar a situação. Eles haviam registrado em vídeo um dos mísseis cruzar a cidade de Tel Aviv.

Durante a transmissão, um agente de segurança se aproximou repentinamente e tentou cobrir a câmera com a mão. A imagem saiu do ar e o link ao vivo foi interrompido.

Em nota, a polícia israelense informou que a equipe foi detida por "supostamente filmar uma instalação de segurança". "Os dois suspeitos estavam equipados com câmeras e transmitiam ao vivo para um veículo de comunicação estrangeiro. Uma equipe policial chegou ao local, interrompeu a transmissão e iniciou a revista. Eles se identificaram como jornalistas, apresentaram credenciais de imprensa vencidas e foram levados para interrogatório."

Horas depois, os profissionais foram liberados. À CNN Turca, eles relataram que chegaram a Israel há dois dias e haviam solicitado autorização para gravar, mas, devido à guerra, não conseguiram atualizar a documentação.

"Recebemos a aprovação, mas nos enviaram um e-mail informando que o escritório estava fechado por causa da guerra e que não fôssemos antes de quarta-feira. Fomos a campo com nossos documentos antigos e credenciais internacionais. Estamos aqui há dois dias; se houvesse problema, não teriam permitido a transmissão", afirmou Çakmak.

Segundo Kahraman, durante a detenção, os celulares foram confiscados e ambos foram interrogados como se estivessem espionando. "Eles imediatamente ficaram desconfiados. Agiram como se tivéssemos vindo para cá para espionar. Fizeram-me perguntas estranhas como: 'Não há voos, como vocês chegaram aqui? Em que hotel estão hospedados? Por que estão transmitindo de Tel Aviv?' Eu disse: 'Vocês estão em uma zona de guerra e nós somos jornalistas, este é o nosso trabalho.' Mas não consegui convencê-los. Pareciam estar constantemente procurando uma falha.", relatou o cinegrafista.

Eles afirmaram que a detenção ocorreu após registrarem ataques de mísseis iranianos contra Israel. Durante a abordagem policial, outros jornalistas que estavam no local também gravaram a ação em apoio à equipe. "Relatamos o que estava ali, nada mais, nada menos", finalizou Çakmak.