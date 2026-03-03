SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa do Irã disse não ter utilizado seu armamento mais sofisticado na guerra contra Israel e os Estados Unidos.

Declaração foi feita pelo general Reza Talai-Nik após fortes bombardeios nesta terça-feira (3). Segundo ele, o país tem a capacidade militar para resistir e realizar uma ofensiva com poder massivo.

"Temos capacidade para resistir e realizar uma defesa ofensiva por mais tempo do que o previsto [pelo inimigo] para esta guerra imposta", disse o general Reza Talai-Nik, porta-voz do Ministério da Defesa.

"Não temos intenção de utilizar todas as nossas armas e equipamentos de ponta desde o início", disse o general Reza Talai-Nik, porta-voz do Ministério da Defesa.

CAPACIDADE MILITAR DO IRÃ

País desenvolveu mísseis com alcances que variam de 300 a mais de 2.000 quilômetros. Isso significa que forças militares iranianas seriam capazes de atingir diversas bases americanas no Oriente Médio, além do território israelense -algo que já ocorreu em junho passado.

Especialistas, no entanto, acreditam em poder limitado de reação. Para Guillaume Ancel, ex-militar e especialista em operações de guerra, os iranianos dispõem de capacidades de retaliação bastante limitadas.

"O fato de os bombardeios terem começado durante o dia é prova suficiente. Isso significa que o regime não possui um sistema de defesa aérea capaz de interceptar esses ataques com eficácia. O Irã lançou mísseis contra Israel e outros alvos, mas esses ataques eram esperados. Israel possui um sistema de defesa civil e antimíssil muito eficaz, o que significa que os danos provavelmente serão limitados", disse Guillaume Ancel, especialista.

ATAQUE E CONTRA-ATAQUE NA GUERRA

EUA atacaram pelo menos 1.700 alvos apenas nos primeiros três dias de guerra contra o Irã. Os números foram divulgados pela Centcom (Central de Comando dos Estados Unidos).

Alvos incluem o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica. Centros de comando e controle, locais de mísseis balísticos, navios da marinha e capacidades de comunicação iraniana também foram atingidos.

Operação iniciou na madrugada do dia 28 de fevereiro. Os recursos militares pelos EUA, segundo a Centcom, incluem bombardeiros B-1, caças F-16, porta-aviões de propulsão nuclear e destróieres de mísseis guiados.

Departamento também diz que regime iraniano não possui navios no Golfo de Omã. Antes do início da guerra, os americanos também afirmam que havia 11 deles na região.