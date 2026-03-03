SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um míssil balístico do Irã atingiu a base militar dos Estados Unidos em Al-Udeid, no Qatar, nesta terça, informou o Ministério da Defesa qatari.

O órgão declarou que o país foi alvo de dois projéteis e acrescentou que "os sistemas de defesa aérea interceptaram com sucesso um dos mísseis, enquanto o segundo atingiu a base de Al-Udeid, sem causar vítimas."

Além disso, segundo a agência de notícias estatal, as forças de segurança do Qatar prenderam nesta terça duas células ligadas à Guarda Revolucionária do Irã no país.