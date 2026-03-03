SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morto em um ataque coordenado entre os Estados Unidos e Israel, é "favorito absoluto" para substituir o pai no cargo, segundo o jornal The New York Times. Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é um dos cotados.

Informação foi obtida pelo jornal norte-americano com três autoridades iranianas por dentro das deliberações. Eles falaram sob anonimato. Os clérigos responsáveis pela escolha do próximo líder supremo do Irã se reuniram nesta terça-feira (3) para escolher o novo nome. A Guarda Revolucionária Iraniana pressionou pela nomeação de Mojtaba.

Entre os outros cotados estão Alireza Arafi, clérigo e jurista que foi nomeado líder supremo interino do Irã, e Seyed Hassan Khomeini, neto do pai fundador da revolução islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini. Ambos são vistos como moderados, de acordo com o jornal.

Clérigos estão divididos entre a data do anúncio do escolhido. Alguns defendem que a escolha seja divulgada na manhã de quarta-feira (4), enquanto outros temem que o anúncio torne o novo líder alvo dos EUA e de Israel.

Os clérigos, conhecidos como Assembleia de Peritos, fizeram duas reuniões virtuais hoje. Uma pela manhã e outra à noite, de acordo com as autoridades. Israel atacou um prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã em Qom, no Irã. Porém, o prédio estava vazio, informou o jornal NYT, baseado na agência de notícias Fars, afiliada à Guarda Revolucionária Islâmica.

Motjaba Khamenei é uma figura influente, mas reclusa. Segundo o NYT, ele atuou nas sombras do império do pai e é conhecido por ter uma relação próxima da Guarda Revolucionária Iraniana. A esposa de Motjaba, Zahra Aldel, a mãe dele, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, e um filho foram mortos com Khamenei, informou o governo iraniano.

Para especialista, escolha de Mojtaba Khamenei seria surpreendente. Vali Nasr, especialista em Irã da Universidade Johns Hopkins, explicou ao NYT que Mojtaba era cotado para ser o sucessor há muito tempo, porém, nos últimos dois anos, o nome foi deixado de lado. "Se ele for eleito, isso sugere que é uma ala muito mais linha-dura da Guarda Revolucionária que está no comando do regime."