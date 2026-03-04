SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia de Toronto, no Canadá, está investigando um tiroteio que atingiu uma sinagoga em North York na noite de segunda-feira (4).

Policiais foram chamamos ao Templo Emanu-El por volta das 22h (do horário de fogo). Testemunhas relatavam diversos disparos de arma de fogo na região.

Agentes encontraram vários buracos de bala e também munições na frente da sinagoga. Segundo o jornal local CityNews, as janelas da frente da igreja e o estacionamento foram danificados pelos tiros.

Ninguém ficou ferido. Segundo a Federação UJA da Grande Toronto, organização filantrópica e comunitária judaica, os membros da comunidade haviam acabado de deixar a sinagoga quando o ataque ocorreu. Eles estavam reunidos para uma festa em comemoração a um feriado judaico.

Não há informações sobre a autoria do crime. Moradores da região teriam relatado que viram um veículo saindo do local após os disparos, mas sem descrição de nenhum suspeito.

O presidente da Federação informou que esta é a quarta vez que uma instituição judaica é alvo de disparos na cidade nos últimos dois anos. "Todos os dias, famílias em nossa comunidade sentem profunda preocupação com a segurança de seus filhos. Mas somos resilientes e nos recusamos a ser intimidados", acrescentou Adam Minsky em comunicado.

Organização alegou ainda que o tiroteio ocorre "em um momento em que o regime islâmico do Irã representa uma ameaça". "Autoridades de segurança vêm alertando há anos que estados estrangeiros hostis, incluindo o regime islâmico, estão presentes aqui e representam uma ameaça ativa para os canadenses", falou.

Prefeita da cidade chamou o episódio de "inaceitável ato de antissemismo". "A Polícia de Toronto está investigando e aumentará sua presença na área para manter a comunidade e os fiéis em segurança", escreveu Olivia Chow no X nesta terça-feira (3).