SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha do Sri Lanka resgatou nesta quarta-feira (4) ao menos 30 pessoas a bordo de um navio militar doIrã que estava afundando próximo às águas do país, informou o ministro das Relações Exteriores.

A Marinha do Sri Lanka precisou socorrer 30 marinheiros feridos que estavam a bordo de um navio de guerra Irã que estava afundando próximo às águas do país, informou o ministro das Relações Exteriores, Vijitha Herath.

Oficiais foram enviados para uma missão de resgate em alto-mar, após um pedido de socorro de um navio iraniano, informou um porta-voz do Ministério da Defesa na quarta-feira.

O navio tinha 180 tripulantes a bordo quando emitiu um sinal de socorro. Vijitha Herath fez o anúncio no Parlamento e não informou a causa do naufrágio da fragata iraniana Iris Dena.

Um deputado da oposição perguntou se o navio havia sido alvo de um bombardeio relacionado ao conflito de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. No entanto, até o momento o governo não apresentou explicações, segundo informações da agência de notícias AFP.

A mídia local informou que o navio emitiu um pedido de socorro na costa de Galle, no sul do país. Os feridos foram levados para um hospital da região.

Herath informou que a missão de resgato contou com dois navios da Marinha do Sri Lanka e um avião. "Respondemos ao alerta de acordo com as nossas obrigações internacionais, pois está na nossa zona de busca e resgate no Oceano Índico", declarou o porta-voz da Marinha do Sri Lanka, Buddhika Sampath.