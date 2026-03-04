SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O democrata James Talarico, 36, foi declarado vencedor das primárias do partido no Texas nesta quarta-feira (4). De viés moderado, ele derrotou a deputada Jasmine Crockett e será o candidato democrata ao Senado nas eleições de novembro de 2026.

As primárias do Texas atraíram a atenção do mundo político dos Estados Unidos por oferecerem um primeiro termômetro do pleito do segundo semestre. Seminarista presbiteriano e atualmente deputado estadual, Talarico é considerado uma estrela em ascensão entre os democratas.

Seu discurso conciliador traz argumentos religiosos ?o slogan de campanha, "É hora de começar a virar mesas", faz referência à passagem bíblica em que Jesus expulsa mercadores de um templo em Jerusalém.

Ele se coloca como opositor do nacionalismo cristão e foi um dos principais críticos à lei que obrigaria escolas no Texas a exibirem os Dez Mandamentos nas salas de aula.

A proposta da concorrente, Jasmine Crockett, era diametralmente oposta. A deputada fez uma de suas propagandas para a primária apenas com frases do presidente americano, Donald Trump, atacando-a.

Polêmica, Crockett é adepta à ideia de "combater fogo com fogo" e mobilizar as bases democratas contra o governo republicano. Em alguns momentos, deu declarações amplamente criticadas, como quando chamou o governador do Texas, Greg Abbott, de "governador Hot Wheels" ?ele é cadeirante.

O resultado das primárias mostra uma prevalência da conciliação sobre o discurso incendiário e que os democratas preferiram apostar em um candidato que pode ajudar a agregar republicanos moderados.

Nos bastidores, o Partido Republicano vinha incentivando a campanha de Crockett, por considerá-la uma candidata mais fácil de derrotar na eleição geral. O partido terá segundo turno nas próprias primárias, em que o atual senador do Texas, John Cornyn, defende sua candidatura contra Ken Paxton, procurador-geral do estado desde 2015.

Aqui, também, estão em jogo não apenas qual será o nome a representar o partido em novembro, mas duas visões de mundo conflitantes dentro do mesmo partido. Cornyn, 74, está em seu quarto mandato no Senado e quer disputar o quinto. Um republicano da velha guarda, ele foi cético em relação às alegações de fraude eleitoral levantadas por Trump em 2020.

Depois, quando o hoje presidente começou a aventar uma candidatura em 2024, Cornyn chegou a dizer que seu tempo já havia passado.

Paxton é o oposto. Trumpista inverterado, ele processou o estado da Pensilvânia na Suprema Corte após as eleições de 2020, em uma tentativa de reverter o resultado que elegeu Joe Biden. Em 6 de janeiro de 2021, discursou no palanque de Trump antes do ataque ao Capitólio.

A corrida teve ainda um terceiro candidato, que empurrou a decisão para o segundo turno. O deputado Weslley Hunt conseguiu 13,5% dos votos.

Na segunda fase da disputa, Cornyn e Paxton tentarão conseguir o endosso de Trump. Até o momento, o presidente não apoiou nenhum dos dois ?o republicano é conhecido por não querer dar suporte público a alguém que não esteja em um caminho certo de vitória.

Embora a escolha mais óbvia para Trump fosse Paxton, seu aliado de primeira hora, há uma preocupação de que seu perfil incendiário possa enfraquecê-lo diante do moderado Talarico. Os democratas tentam vencer no Senado do Texas pela primeira vez desde 1993.