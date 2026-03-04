SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um episódio que ilumina o cenário arriscado da guerra no Oriente Médio, a aliança militar ocidental, a Otan, disse ter destruído no Mediterrâneo um míssil balístico do Irã que rumava para a Turquia após sobrevoar a Síria.
O local exato e quais forças foram empregadas não foi revelado ainda, mas é presumível que o projetil se perdeu em algum ataque a Israel ?a Turquia, membro da Otan, rivaliza com Teerã, mas é crítica da guerra dos EUA e Israel contra a teocracia. Nesta semana, França, Reino Unido e Grécia, também integrantes da aliança nominalmente liderada pelos EUA, anunciaram reforços militares na região.