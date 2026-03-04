WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - No início do quinto dia de guerra contra o Irã, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos vão controlar o espaço aéreo iraniano. "Os líderes iranianos vão olhar para o céu e ver apenas forças americanas", disse, na manhã desta quarta-feira (4).

Assim como outros membros do governo Trump, o secretário disse que a operação no país persa está apenas começando, que os Estados Unidos está acelerando os ataques e anunciou que novos bombardeios são esperados nesta quarta.

Ao repetir que a suposta força nuclear do Irã é a principal justificativa para o início dos ataques, Hegseth também afirmou que o regime em Teerã não tem intenção de negociar acordo nuclear com Washington. Ele ainda criticou o regime de ataque a civis por falta de capacidade de "lutar de igual para igual".

Antes de a guerra começar, Hegseth disse que os EUA teriam reposicionado 90% das tropas americanas para locais onde não poderiam ser atingidas por ataques iranianos ?apesar disso, ao menos seis militares americanos já morreram desde o início dos ataques.

O secretário anunciou que o líder iraniano que planejava assassinar o presidente dos EUA Donald Trump, em 2024, foi morto nos ataques.