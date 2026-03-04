Os avanços na cirurgia plástica oferecem ferramentas que mudam significativamente a relação com a própria corporeidade, afirma o documento.
Segue-se um culto ao corpo generalizado, que tende a uma busca frenética pela figura perfeita, sempre em forma, jovem e bonita.
"Jesus continuará a amar você à medida que envelhece, mesmo que tenha algumas rugas no rosto, diz ainda o documento do Vaticano divulgado nesta quarta-feira (4).
A Igreja Católica ensina que o corpo humano é feito à imagem de Deus. Embora a Igreja não proíba a cirurgia plástica, ela afirma que os católicos não devem se submeter a procedimentos apenas para satisfazer sua vaidade.
A nova advertência veio em carta da Comissão Teológica Internacional do Vaticano, que aconselha o papa sobre questões doutrinárias enfrentadas pela Igreja.
A comissão alertou contra a cirurgia plástica como parte de uma longa reflexão sobre procedimentos que utilizam tecnologia para promover o avanço da humanidade.
Também advertiu contra um futuro em que a inteligência artificial corre o risco de escapar ao controle da razão humana e em que os seres humanos podem optar por implantes mecânicos para se tornarem semelhantes a ciborgues.
A cirurgia estética pode levar a uma atitude de mudar seu corpo de acordo com o gosto do momento, adverte o texto.
Surge uma situação curiosa: o corpo ideal é exaltado enquanto o corpo real não é verdadeiramente amado, pois é fonte de limites, fadiga, envelhecimento, acrescentou.
*É proibida a reprodução deste conteúdo.
Tags:
Alerta | Cirurgia Plástic | Documento | Papa | Vaticano