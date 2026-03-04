BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (4) que há fome em Cuba porque forças externas não querem que o país tenha acesso a materiais básicos.

O petista também disse temer um agravamento dos conflitos atuais, o que motivaria uma corrida armamentista. Além disso, criticou o presidente americano, Donald Trump, por expor seu poder bélico.

Lula deu as declarações na sede do Ministério de Relações Exteriores, em Brasília, durante a abertura da 39ª Sessão da Conferência Regional da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) para a América Latina e o Caribe.

"Cuba não está passando fome porque não sabe produzir. Cuba não está passando fome porque não sabe construir sua energia. Cuba está passando fome porque não querem que Cuba tenha acesso às coisas que todo mundo tem direito", disse o presidente brasileiro.

O governo dos Estados Unidos, liderado por Trump, estrangulou as importações de petróleo pela ilha caribenha. O produto é indispensável para o funcionamento da economia cubana. Lula não mencionou o americano nessa parte de sua fala.

"Vamos supor que não se cuide de Cuba por uma perseguição ideológica. Então não vamos ajudar Cuba porque Cuba é um país comunista. Ajude o Haiti, que é ali do lado, passa tanto ou mais fome que Cuba e que está sendo dominado por gangues", afirmou o brasileiro.

Lula também disse que há um temor da comunidade internacional de que os conflitos ao redor do mundo se agravem, e descreveu uma corrida armamentista como consequência da conjuntura atual tensa. Ele mencionou especificamente o caso da Europa.

O presidente brasileiro também criticou Trump por mencionar frequentemente o poder bélico dos Estados Unidos em declarações públicas.

"Acham normal o presidente Trump todo dia ficar dizendo ?eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior exército do mundo?? Por que ele não fala ?eu tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, eu tenho como distribuir alimento?? Não era muito mais simples e soaria melhor aos nossos ouvidos?", disse Lula.