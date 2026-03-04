SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha desmentiu a Casa Branca, na tarde de hoje, e disse que não aceitou cooperar militarmente com os Estados Unidos em sua guerra contra o Irã.

Fala foi feita por José Manuel Albares, ministro de Assuntos Exteriores da Espanha. O político demonstrou irritação ao desmentir as declarações feitas anteriormente por integrantes do governo de Donald Trump afirmando que o governo espanhol ajudou "cooperar" com o exército americano.

Isso não é verdade. Negamos categoricamente. A posição da Espanha não mudou. José Manuel Albares, ministro de Assuntos Exteriores, em declarações à imprensa local

A posição do governo espanhol sobre a guerra no Oriente Médio não mudou nem um pouco. Francamente, não tenho ideia do que ele possa estar se referindo, e quero deixar uma coisa clara: a posição do governo espanhol não mudou em nada. José Manuel Albares, ministro de Assuntos Exteriores, em declarações à imprensa