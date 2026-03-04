SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira (4) ter atacado mais de 20 navios do regime do Irã desde o início dos bombardeios no último sábado.

Comando Central dos EUA afirmou que "atacou ou afundou" mais de 20 navios iranianos. O órgão publicou a afirmação no X e postou também um vídeo do que parece ser fotos de embarcações em chamas.

Hoje mais cedo, um ataque do país a um navio do Irã deixou cerca de 80 pessoas mortas. O submarino americano afundou a embarcação perto da costa sul do Sri Lanka, em uma investida reivindicada por Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA. A Marinha do Sri Lanka disse que conseguiu resgatar 32 passageiros que estavam a bordo.

A informação também foi compartilhada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ela citou o número de 20 navios destruídos durante uma coletiva hoje.

Leavitt classificou a guerra contra o Irã como um "sucesso estrondoso". "Quando o presidente Trump faz uma ameaça -e eu reiterei essa ameaça muitas vezes deste pódio para todos vocês ao longo do último ano- o presidente Trump não blefa", acrescentou.

Hegseth disse hoje que os EUA estão vencendo a guerra e que podem lutar "pelo tempo que for necessário". Em uma coletiva de imprensa no Pentágono, o secretário afirmou que as forças do Irã estão diminuindo. "Os Estados Unidos estão vencendo de forma decisiva, devastadora e sem piedade. Estamos batendo neles enquanto eles estão caídos."

O número de mortos por ataques desde o sábado chegou hoje a 1.045, segundo o governo do Irã. A conta inclui o líder supremo do país, Ali Khamenei, que será velado em um funeral de Estado.