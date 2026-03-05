SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um petroleiro com bandeira dos EUA foi atingido por uma "grande explosão" na costa do Golfo Pérsico, provocando vazamento de óleo, informou a UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), agência britânica de segurança marítima.

O QUE ACONTECEU

O incidente ocorreu a cerca de 30 milhas náuticas (55,5 quilômetros) da costa, a sudeste de Mubarak Al Kabeer, no Kuwait. "O comandante de um navio-tanque ancorado relatou ter testemunhado e ouvido uma grande explosão no lado de bombordo e, em seguida, ter visto uma pequena embarcação deixar as proximidades", publicou a agência no X, antigo Twitter.

Horas depois, a Guarda Revolucionária do Irã assumiu a autoria do ataque. O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está em chamas", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado lido na televisão estatal, sem revelar mais detalhes.

Órgão de segurança marítima recomenda que as embarcações transitem com cautela e relatem qualquer atividade suspeita às autoridades. A embarcação começou a afundar e, segundo a UKMTO, não há relatos de incêndios, e a "tripulação está sã e salva".

"Há óleo na água proveniente de um tanque de carga, o que pode causar impacto ambiental", diz a postagem. O ataque será investigado pelas autoridades kuwaitianas, sem citar mais informações sobre o tamanho do vazamento.

Mais tarde, o Ministério do Interior do Kuwait afirmou, em comunicado, que o incidente ocorreu fora das águas

KUWAIT NO CONFLITO

nesta quarta-feira (4), o Ministério da Saúde do Kuwait informou que uma menina de 11 anos morreu após ser atingida por fragmentos de um projétil em uma área residencial. O país do Golfo tem sido alvo de várias ondas de ataques do Irã.

As equipes de emergência tentaram reanimá-la durante o transporte para o hospital, mas ela "não resistiu aos ferimentos", informou o ministério em comunicado, sem divulgar a nacionalidade da vítima.

Na segunda-feira, três jatos militares dos Estados Unidos caíram perto de uma base aérea do país no Kuwait após terem sido abatidos por engano. Seis tripulantes se ejetaram de paraquedas. Eles teriam sido resgatados em segurança e estão em condição estável. Equipes médicas foram enviadas aos locais dos acidentes.

Aeronaves americanas caíram perto da base aérea de Ali Al Salem Air, segundo comunicado do Ministério da Defesa. De acordo com o aviso, assinado pelo coronel Said Al-Atwan, porta-voz do órgão, operações de busca e resgate são feitas no local, mas todos teriam sobrevivido.

Pouco tempo depois, o Exército dos EUA informou que os caças F-15 foram abatidos por engano pelas defesas aéreas do Kuwait. Os militares faziam operações relacionadas ao Irã usando a base americana no Kuwait, um parceiro estratégico das autoridades americanas no Oriente Médio.

Dinâmica segue sob investigação. O ministro da Defesa afirmou que está em coordenação direta com o país americano sobre o assunto das aeronaves.

Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, é possível ver uma aeronave em chamas despencando em espiral no céu. Segundo relatos da imprensa local, o jato caiu a menos de 10 quilômetros da base de Ali Al Salem.

Em outra imagem, que foi gravada em um ponto diferente do primeiro vídeo, é possível ver os destroços de outro jato no chão. Segundo o canal CNN International, o vídeo em questão foi feito a pouco mais de 30 quilômetros da base militar.

Em um incidente separado, outra aeronave militar dos EUA se envolveu em um acidente, também sem mortes, segundo o ministério da Defesa do Kuwait. Tripulantes da aeronave foram levados ao hospital, segundo o governo local.

EMBAIXADA DOS EUA FOI ATACADA POR BOMBARDEIO, SEGUNDO AUTORIDADES

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram fumaça subindo da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait. O registro ocorreu após o acionamento de diversas sirenes de alerta aéreo. O Ministério do Interior do Kuwait informou que interceptou drones que tinham o país como alvo.

Segundo autoridades, o ataque é uma resposta à ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irã nos últimos dias. No sábado, os EUA iniciaram ataques ao país e anunciaram a morte do aiatolá Ali Khamenei.

Pelo menos duas pessoas morreram no Kuwait desde o início da campanha de represália do Irã. Outras 32 ficaram feridas nos bombardeios iranianos, "todas de nacionalidades estrangeiras", informou, sem dar mais detalhes, o porta-voz do Ministério da Saúde, Abdullah al-Sanad, em comunicado.

EMBAIXADA DOS EUA NO KUWAIT RELATA AMEAÇA

A embaixada dos Estados Unidos no Kuwait não confirmou ter sido atingida, mas emitiu um alerta de segurança, orientando que as pessoas se mantivessem afastadas. "Há uma ameaça constante de ataques com mísseis e drones sobre o Kuwait. Não venham à embaixada", diz o comunicado.

A Embaixada dos EUA no Kuwait recomenda que os cidadãos americanos no Kuwait permaneçam em suas residências, revisem seus planos de segurança para o caso de um ataque e fiquem alertas para possíveis novos ataques. Os funcionários da Embaixada dos EUA estão abrigados em suas residênciasComunicado da embaixada dos EUA no Kuwait