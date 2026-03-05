SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ataques dos Estados Unidos contra o Irã iniciados em 28 de fevereiro foram acompanhados por diferentes justificativas apresentadas pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Desde o início da ofensiva, Trump tem citado motivos que vão da defesa dos EUA à tentativa de impedir o avanço do programa nuclear iraniano. As declarações foram feitas em discursos, entrevistas e publicações nas redes sociais do presidente.

QUATRO OBJETIVOS PREVALENTES, SEGUNDO TRUMP

Trump apresentou de forma mais detalhada os objetivos da operação militar. Em seu primeiro pronunciamento, ele afirmou que a ofensiva tem quatro metas principais.

Destruir as capacidades de mísseis do Irã.Aniquilar a marinha do IrãGarantir que o regime nunca obtenha uma arma nuclear.Garantir que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo "exércitos terroristas" fora de suas fronteiras.Em um evento público na segunda-feira (2), Trump reiterou os objetivos da ofensiva. "Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã. Segundo, estamos aniquilando sua marinha. Terceiro, estamos garantindo que o patrocinador número um do terrorismo no mundo nunca possa obter uma arma nuclear."

DEFESA DOS EUA E 'AMEAÇAS IMINENTES'

Antes, logo após o início da ofensiva militar, no sábado (28), Trump citou como objetivo a proteção dos Estados Unidos. "Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano", disse o presidente em vídeo divulgado após os primeiros ataques.

Ele também afirmou que as ações do Irã representam risco direto para interesses americanos. "Suas atividades ameaçadoras colocam diretamente em perigo os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados ao redor do mundo", declarou.

No pronunciamento, Trump também afirmou que o Irã nunca poderá desenvolver armamento nuclear. "Eles nunca terão uma arma nuclear", disse o presidente. No mesmo discurso, Trump afirmou que os EUA iriam atingir diretamente a estrutura militar iraniana. "Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis. Vamos aniquilar sua marinha", ameaçou.

O presidente também declarou que pretende acabar com a capacidade do Irã de apoiar grupos armados na região. "Vamos acabar com a capacidade deles de financiar e armar grupos militantes como Hamas e Hezbollah."

AMEAÇA DE MÍSSEIS E GUERRA CONTRA O REGIME

No domingo (1), Trump voltou a justificar os ataques citando o risco representado pelo arsenal militar do Irã. "Um regime iraniano armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares seria uma ameaça grave para todos os americanos", afirmou o presidente em vídeo divulgado no dia seguinte ao início da operação.

Não podemos permitir que uma nação que cria exércitos terroristas possua tais armas --isso permitiria que eles chantageassem o mundo com sua vontade maligna. Não vamos deixar isso acontecer.

Donald Trump, em vídeo institucional

Trump também afirmou que a ofensiva é necessária para evitar riscos futuros. "Essas ações são corretas e necessárias para garantir que os americanos nunca tenham que enfrentar um regime terrorista radical e sanguinário armado com armas nucleares e cheio de ameaças."

Nesse mesmo dia, o governante ressaltou que a pretensão era atingir diretamente a liderança iraniana. O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi assassinado durante a ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel contra o país persa. "Eu o peguei antes que ele me pegasse", disse à ABC News.

Em entrevista à NBC News, Trump afirmou que um dos objetivos da guerra é eliminar toda os líderes do país. "O resultado número um que buscamos é decapitá-los, acabar com todo o grupo de assassinos e bandidos deles."

"A operação vai durar o tempo que quisermos", sentenciou o presidente dos EUA. Ao The Washington Post, ele ainda afirmou que o objetivo final seria garantir liberdade aos iranianos. "Tudo o que eu quero é liberdade para o povo", declarou.

MUDANÇA NO DISCURSO

Ataque preventivo. Já na última terça-feira (3), durante reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz na Casa Branca, Trump afirmou que decidiu agir porque acreditava que o Irã estava prestes a atacar. "Nós estávamos negociando com esses lunáticos e, na minha opinião, eles iam atacar primeiro", disse o presidente, acrescentando que tanto os Estados Unidos quanto Israel estavam preparados para agir.