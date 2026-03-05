SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brasileiros que estavam em Dubai desembarcaram em Guarulhos (SP) nesta quarta-feira (4) celebrando o retorno ao país após dias de pânico com alertas de mísseis e cancelamentos de voos nos Emirados Árabes.

O grupo descreveu um forte sentimento de alívio ao chegar ao Brasil. Os passageiros desembarcaram nesta quarta-feira em Guarulhos após ouvirem estrondos, verem fumaça e enfrentarem dias de incerteza no exterior.

A empresária Gabriela Prado Carvalho antecipou o retorno por segurança. Acompanhada do marido e do filho de 5 anos, ela relatou o desespero quando um alerta tocou de madrugada.

Estávamos no 18º andar e tivemos que sair rapidamente do quarto porque havia sacada e a orientação era não ficar perto de janelas Gabriela Prado, empresária

O aeroporto de Dubai restringiu a entrada devido à alta demanda. Segundo Gabriela, apenas passageiros com bilhetes para horários próximos podiam acessar o terminal e o check-in online foi suspenso.

Filas marcaram a tentativa de remarcação de voos. "Tinham pessoas ficando três, quatro horas na fila do escritório da Emirates para tentar realocar passagens", disse a empresária sobre o caos logístico.

PÂNICO NA LUA DE MEL

O engenheiro Gabriel Dias viveu momentos de pânico durante a lua de mel. Ele contou que sirenes tocaram alto no hotel. "Eu achei que era alarme de incêndio e pensei que o prédio tinha sido atingido. Não sabia o que fazer, se era para evacuar", disse o turista.

A esperança de voltar diminuiu ao ver fumaça no horizonte. Gabriel relatou que viu sinais físicos do conflito ao sair para tentar resolver o cancelamento do voo, conseguindo embarcar apenas três dias depois do previsto.

A sensação de segurança dominou o desembarque em Guarulhos. "Estamos com uma sensação de alívio muito grande. Parece que a ficha ainda não caiu. É como se saíssemos de uma realidade e fôssemos para outra diferente", afirmou Gabriel.

Gabriel celebrou o fim da vigilância constante. "Não ficarei mais olhando para o céu para ver se está ocorrendo um ataque, nem atento a barulhos na rua de possível explosão", completou.

CONFLITO ENTRE ISRAEL E IRÃ AFETOU BRASILEIROS EM DUBAI

O Itamaraty acompanha a situação dos brasileiros na região. O Ministério das Relações Exteriores informou que monitora o cenário por meio das embaixadas e mantém contato com as comunidades e turistas para prestar assistência consular, respeitando as determinações da legislação local e internacional.

Nathaly Valuche e Maria Lúcia Ferreira Silva são outras brasileiras que estão na região, mas ainda não conseguiram sair de Dubai. Elas revelaram angústia, voos cancelados e gastos para manutenção no país. "Precisamos ir embora. Nosso dinheiro está acabando e não sabemos o que fazer", disse Maria.

A guerra atingiu o cotidiano de Dubai após ataques coordenados dos EUA e Israel contra o Irã. A ofensiva, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei, gerou retaliações iranianas contra bases norte-americanas por todo o Golfo.

Turistas buscam rotas alternativas terrestres e aéreas para deixar a região. Grupos de brasileiros discutem saídas via Omã para tentar embarcar para a Turquia, enfrentando preços elevados e logística complexa.