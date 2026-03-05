SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque com mísseis balísticos de curto alcance do Irã atingiu nesta quinta (5) a principal refinaria do Bahrein, em Maameer. Operada pela estatal Bapco, a unidade foi alvejada durante uma barragem a vários pontos do pequeno reino, que tem um histórico turbulento de relações com Teerã. Em 2011, em meio à chamada Primavera Árabe, a população de maioria xiita rebelou-se contra a família real, que é do ramo muçulmano sunita. O governo culpou os iranianos pela agitação, dado que Teerã é o centro político do xiismo no mundo, e pediu assistência militar aos aliados da Arábia Saudita para reprimir duramente os protestos.