SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 20 mil israelenses retornaram ao país desde o início da guerra aérea contra o Irã, informou o Ministério dos Transportes de Israel. O país começou a abrir seu espaço aéreo nesta quinta-feira (5) e permitiu que alguns voos pousassem no Aeroporto Internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv.
Segundo o órgão, cerca de 120 mil outros israelenses que estão no exterior estão tentando voltar para casa, e a operação para repatriá-los provavelmente levará de sete a dez dias.
O espaço aéreo de Israel foi fechado no sábado (28), no início dos ataques, deixando dezenas de milhares de passageiros retidos no exterior.
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta (5) que lançou mísseis contra o aeroporto Ben Gurion. Segundo a imprensa local israelense, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que todos os mísseis iranianos lançados durante a noite foram interceptados pelas defesas aéreas.
