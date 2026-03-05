SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aliança militar ocidental decidiu nesta quinta-feira (5) manter em estado de alerta suas defesas contra mísseis balísticos. A medida foi decidida um dia após forças da Otan no Mediterrâneo oriental derrubarem um míssil vindo do Irã rumo ao espaço aéreo da Turquia. Teerã negou ter feito o disparo. O secretário-geral do clube militar, o holandês Mark Rutte, descartou a necessidade de acionar o artigo 5 da carta do grupo, que prevê assistência mútua, devido ao episódio. Reino Unido, França, Itália, Grécia, Espanha e Holanda já anunciaram o envio de reforços navais para a região após ataques com drones atingirem uma base britânica na ilha de Chipre.