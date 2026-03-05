WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A secretaria do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, foi demitida nesta quinta-feira (5). A informação foi anunciada pelo presidente Donald Trump por meio da rede social Truth Social.

A possibilidade da demissão de Noem vinha sendo ventilada em meio às crises do ICE, o serviço de imigração dos EUA, e da morte de dois americanos, Renee Good e Alex Pretti, no início deste ano em Minnesota por agentes federais.

Na véspera da demissão, Noem foi interrogada pelo Congresso dos EUA e repetiu que os americanos mortos pelos agentes eram terroristas. Essas mortes se tornaram um problema para o governo Trump após gerar uma onda de críticas até mesmo dentro do partido republicano.

Para analistas, ela era mantida na posição mesmo diante à crise por ser fiel a Trump e comandar a operação contra imigrantes, que foi uma das principais bandeiras na campanha para o retorno do presidente a Washington.

O site de notícias políticas Punchbowl afirmou que Trump tinha começado a questionar parlamentares republicanos se deveria demiti-la. De acordo com o veículo, o presidente teria ficado insatisfeito com a postura de Noem diante de parlamentares e especialmente pela resposta ao ter sido questionada sobre uma campanha publicitária financiada pelo governo.

A campanha publicitária teria custado cerca de US$ 220 milhões (R$ 1,14 bilhão) e foi concedida a uma empresa administrada pelo marido da ex-porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin. Durante a audiência, Noem disse diversas vezes que Trump aprovou a campanha, na qual Noem tinha papel principal.

Em meio as polêmicas, Noem ainda enfrentava uma paralisação (conhecida como shutdown) da sua pasta. Isso porque os democratas e republicanos não chegaram a um acordo para o orçamento.

A paralisação afeta alguns dos programas da pasta, como a Administração de Segurança no Transporte, a Agência Federal de Gestão de Emergências, a Guarda Costeira e a área de cibersegurança. Democratas tentam negociar com a Casa Branca alterações nas ações anti-imigração para garantir seus votos e encerrar a paralisação.

Pelo Truth Social, Trump agradeceu Noem e anunciou que ela vai ocupar o cargo de enviada especial para o Escudo das Américas, iniciativa que vai reunir presidentes da América Latina alinhados a Trump em Doral, no estado da Flórida, neste fim de semana, com objetivo de coordenar o combate ao tráfico de drogas na região.

No lugar de Noem, Trump anunciou a nomeação do senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, a partir do dia 31 de março. "Guerreiro Maga e ex-lutador profissional de MMA invicto, Markwayne realmente se relaciona bem com as pessoas e conhece a sabedoria e a coragem necessárias para avançar nossa agenda 'America First'", disse Trump.

"Markwayne trabalhará incansavelmente para manter nossa fronteira segura, impedir que criminosos migrantes, assassinos e outros infratores entrem ilegalmente em nosso país, acabar com a praga das drogas ilegais e fazer a América segura novamente."