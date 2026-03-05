SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã adiou a nomeação do novo líder supremo do Irã por "questões de segurança", divulgou o jornal norte-americano The New York Times na noite desta quinta-feira (05).

A decisão ocorreu após declarações de norte-americanos e israelenses de que o novo líder seria alvo de ataques. A informação foi repassada por dois funcionários iranianos ao jornal. Uma nova data para o processo de escolha não foi divulgada.

Filho de Khamenei, Motjaba Khamenei, 56, é o principal cotado para a função, segundo o jornal. De acordo com os dois funcionários, a preocupação com a segurança de Motjaba aumentou após os relatos que ele pode ser o novo líder supremo iraniano.

Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que Motjaba é uma escolha "inaceitável" para o cargo. Em entrevista ao site Axios nesta quinta, o republicano disse que o filho do ex-líder é "um peso morto" e que o Irã está "perdendo tempo".

QUEM É MOTJABA KHAMENEI?

Favorito para posto é um clérigo iraniano com grande influência nos bastidores. Nascido em 1969 em Mashhad, Mojtaba estudou teologia e passou boa parte da sua vida ligado ao centro de poder da República Islâmica, embora nunca tenha ocupado cargos estatais formais.

Ele ocupou posições fortes dentro do escritório do pai. Ao longo das últimas décadas, Mojtaba atuou como um dos principais articuladores das decisões do líder supremo e foi visto como uma figura que, nos bastidores, ajudava a consolidar o poder de Ali Khamenei.

Motjaba tem laços estreitos com a Guarda Revolucionária. Analistas como Karim Sadjadpour, especialista em Irã do Fundo Carnegie Para a Paz Internacional, observam que sua influência cresceu especialmente por meio de relações profundas com a IRGC (Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, na sigla em inglês) e grupos de segurança ligados ao regime.

"Mojtaba nunca ocupou cargo eletivo, tem praticamente nenhuma presença pública e é conhecido sobretudo por seus vínculos nos bastidores com a Guarda Revolucionária. Sua imagem evoca continuidade com a geração de seu pai, não o dinamismo de uma nova era", disse Sadjadpour à revista Foreign Affairs.

Ele é associado a intervenções políticas controversas. Ao longo da carreira, Mojtaba foi acusado por opositores de interferir em eleições e coordenar respostas duras contra protestos domésticos, o que gerou críticas dentro e fora do Irã.

Para especialista, escolha de Mojtaba Khamenei seria surpreendente. Vali Nasr, especialista em Irã da Universidade Johns Hopkins, explicou ao NYT que Mojtaba era cotado para ser o sucessor há muito tempo, porém, nos últimos dois anos, o nome foi deixado de lado. "Se ele for eleito, isso sugere que é uma ala muito mais linha-dura da Guarda Revolucionária que está no comando do regime."

LÍDER INTERINO APÓS MORTE DE KHAMENEI

Aiatolá Alireza Arafi foi eleito no domingo como líder supremo interino do Irã. Ele é o responsável por comandar o processo de escolha de um novo comandante para o país, informaram a Reuters e as agências iranianas.

Arafi foi escolhido por membros do Conselho de Discernimento do Interesse do Estado do Irã. O líder supremo temporário era membro clérigo do Conselho dos Guardiões. Agora, Arafi fará parte do conselho ao lado do presidente Masoud Pezeshkian e do chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei.