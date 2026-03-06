SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6), quase uma semana após invadir o Irã, que não haverá acordo com a teocracia exceto a "rendição incondicional".

"Depois disso, e da escolha de um grande e aceitável líder, nós, e muitos de nossos maravilhosos e corajosos aliados e parceiros, trabalharemos incansavelmente para trazer o Irã de volta da beira da destruição", disse o republicano em uma publicação na sua rede social, a Truth Social. "Faça o Irã grande novamente!"

Ao longo da última semana, Trump deu declarações imprecisas sobre a duração do conflito. Ao jornal britânico Daily Mail, afirmou que a guerra duraria "quatro semanas ou menos". Já em uma cerimônia na Casa Branca, estimou "quatro ou cinco semanas ou mais" de combates.

Em uma entrevista publicada nesta quinta (5) pela Time, ele admitiu a possibilidade de retaliações do Irã atingirem o território americano, mas minimizou esse cenário afirmando que americanos já se preocupam com isso.

"Pensamos nisso o tempo todo. Nos preparamos para isso. Mas, sim, esperamos algumas coisas. Como eu disse, algumas pessoas vão morrer. Quando você entra em guerra, algumas pessoas morrem", afirmou à revista americana. "Como eu disse, algumas pessoas vão morrer. Quando se vai à guerra, algumas pessoas morrem."