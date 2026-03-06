SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente norte-americano, Donald Trump, se reuniu hoje com as maiores fabricantes do setor de defesa do país e afirmou que as empresas concordaram em quadruplicar a fabricação de armas para os EUA.

Reunião abordou a produção e os cronogramas de fabricação dos armamentos. Segundo o republicano, as empresas aprovaram quadruplicar a produção de armas da "Classe Exquisite", de alta tecnologia e precisão. "Queremos atingir, o mais rápido possível, os níveis mais altos de produção", argumentou.