SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump tem intensificado as investigações sobre membros do regime cubano ou do Partido Comunista, segundo apurou a rede de TV americana NBC News.

Objetivo de 'caça às bruxas' seria encontrar possíveis casos para serem apresentados. A administração republicana está trabalhando para desenvolver possíveis processos criminais relacionados a questões como drogas ou violência, de acordo com fontes ouvidas pela emissora.

"Procuradores federais de todo o país trabalham diariamente para buscar justiça, o que inclui esforços para combater o crime transnacional", disse o porta-voz do Departamento de Justiça em um comunicado.

Acusações federais contra líderes cubanos podem aumentar a pressão sobre o país, diz a reportagem. Isso também serviria para a imposição de novas sanções econômicas adicionais pelo Departamento de Estado, que também está envolvido no esforço conjunto do governo de Trump.

Informação ocorre após Trump ameaçar Cuba. As relações entre Washington e a ilha atravessam um novo período de turbulência e se agravaram após o líder americano afirmar, em entrevista à CNN hoje, que "Cuba vai cair em breve".

"Cuba também vai cair. Eles têm muita vontade de chegar a um acordo. Eles querem fazer um acordo, então vou colocar [o secretário de Estado] Marco [Rubio] lá e veremos como isso termina", disse o presidente Donald Trump.

Bloqueio energético imposto pelos EUA agravou crise econômica cubana. Nenhum petroleiro atraca na ilha desde 9 de janeiro e, como consequência, a população local tem enfrentado apagões recorrentes. A medida também ameaça provocar um golpe severo no turismo.

EUA já mantêm embargo comercial contra Cuba desde 1962. Isso ocorreu quando o regime de Fidel Castro (1926 - 2016) decidiu nacionalizar empresas americanas.

