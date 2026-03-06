SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, conversou nesta sexta-feira (6) com o russo Vladimir Putin. De acordo com a mídia estatal iraniana, o líder do país persa afirmou ter expectativas de que a Rússia apoie "seus direitos legítimos contra agressão" usando suas capacidades internacionais.

O país persa é aliado de Moscou e fornece, por exemplo, drones para o conflito contra a Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, Putin se manifestou a favor de um cessar-fogo "imediato" no Irã. "A posição de princípio da Rússia sobre a necessidade de uma cessação imediata das hostilidades foi reafirmada", declarou a presidência russa, acrescentando que Vladimir Putin havia pedido um "retorno ao caminho de uma solução política e diplomática".

O governo russo já havia se manifestado contra os ataques de Estados Unidos e Israel que começaram no sábado (28). O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou na terça-feira (3) que a guerra poderia estimular tanto o Irã quanto seus vizinhos árabes a produzir armas nucleares.

Lavrov disse que a consequência lógica seria que "forças surgirão no Irã... a favor de fazer exatamente o que os americanos querem evitar -adquirir uma bomba nuclear. Porque os EUA não atacam aqueles que têm bombas nucleares".

Nesta sexta, o jornal americano The Washington Post afirmou que a Rússia está fornecendo ao Irã informações de inteligência sobre tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

De acordo com a reportagem, Moscou está passando esses dados a Teerã desde o início da guerra. A colaboração envolveria, ainda que indiretamente, um dos principais adversários de Washington no conflito. Procurada pelo veículo, a embaixada russa nos EUA não se manifestou.

Na quinta-feira (5), o Kremlin havia informado que o Irã não tinha pedido ajuda militar russa. "Neste caso, não houve nenhum pedido por parte do lado iraniano", disse ele durante uma conversa com jornalistas.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se