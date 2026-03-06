SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, conversou nesta sexta-feira (6) com o russo Vladimir Putin. De acordo com a mídia estatal iraniana, o líder do país persa afirmou ter expectativas de que a Rússia apoie "seus direitos legítimos contra agressão" usando suas capacidades internacionais.

O país persa é aliado de Moscou e fornece, por exemplo, drones para o conflito contra a Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, Putin se manifestou a favor de um cessar-fogo "imediato" no Irã. "A posição de princípio da Rússia sobre a necessidade de uma cessação imediata das hostilidades foi reafirmada", declarou a presidência russa, acrescentando que Vladimir Putin havia pedido um "retorno ao caminho de uma solução política e diplomática".

O governo russo já havia se manifestado contra os ataques de Estados Unidos e Israel que começaram no sábado (28). O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou na terça-feira (3) que a guerra poderia estimular tanto o Irã quanto seus vizinhos árabes a produzir armas nucleares.

Lavrov disse que a consequência lógica seria que "forças surgirão no Irã... a favor de fazer exatamente o que os americanos querem evitar -adquirir uma bomba nuclear. Porque os EUA não atacam aqueles que têm bombas nucleares".

Nesta sexta, o jornal americano The Washington Post afirmou que a Rússia está fornecendo ao Irã informações de inteligência sobre tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

De acordo com a reportagem, Moscou está passando esses dados a Teerã desde o início da guerra. A colaboração envolveria, ainda que indiretamente, um dos principais adversários de Washington no conflito. Procurada pelo veículo, a embaixada russa nos EUA não se manifestou.

Na quinta-feira (5), o Kremlin havia informado que o Irã não tinha pedido ajuda militar russa. "Neste caso, não houve nenhum pedido por parte do lado iraniano", disse ele durante uma conversa com jornalistas.