SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o Irã de "perdedor do Oriente Médio" e prometeu continuar a ofensiva iniciada há uma semana até que a nação se renda ou entre em colapso.

A declaração acontece em resposta direta ao presidente do Irã. Masoud Pezeshkian pediu desculpas neste sábado (7) aos países vizinhos que foram afetados pela retaliação iraniana após o ataque conjunto dos EUA e de Israel que matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

"O Irã não é mais o 'valentão do Oriente Médio', mas sim o 'perdedor do Oriente Médio', e continuará sendo por muitas décadas, até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total", escreveu Trump na Truth Social.

Horas depois do pedido de desculpas de Pezeshkian, no entanto, o Exército iraniano afirmou que continuará atacando alvos militares dos EUA e de Israel em toda a região.

"Após as declarações do presidente, as Forças Armadas declaram mais uma vez que respeitam a soberania nacional dos países vizinhos e que não realizaram nenhuma agressão contra eles", diz o comunicado. Mas, "caso as ações hostis anteriores continuem, todas as bases e interesses militares" dos EUA e de Israel "em terra, mar e ar" em toda a região serão os "alvos principais", continua

Em discurso televisionado neste sábado, Pezeshkian disse também que Teerã não se renderá aos EUA nem a Israel: "Os inimigos levarão ao túmulo o desejo de que o povo iraniano se renda".