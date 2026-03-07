SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse neste sábado (07) que jogou mísseis contra uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein. O ataque acontece horas após o presidente do país, Masoud Pezeshkian, dizer que pararia de atacar nações vizinhas.

Base dos EUA fica na região de Juffair, na capital do país. Segundo comunicado da guarda, mísseis de combustível sólido e líquido foram arremessados contra o local.

Ataque aconteceu em resposta a uma ação dos EUA contra uma mina de dessalinização de água em Qeshm, segundo a guarda. O abastecimento de água de 30 aldeias no país foi afetado pelo primeiro ataque, segundo o governo iraniano.

A guarda não informou se o ataque de hoje foi bem-sucedido e os Estados Unidos também não comentaram oficialmente a ação. Mais cedo, Donald Trump usou as redes sociais para falar que a trégua anunciada foi causada pelos ataques dos EUA e de Israel.

Qatar e Emirados Árabes Unidos também relataram tentativas de ataques com mísseis e drones após o comunicado do presidente Pezeshkian. Ambos emitiram comunicados pedindo que moradores ficassem em casa por questões de segurança, mas não mencionaram diretamente o Irã nos seus avisos.

Um drone foi interceptado mais cedo perto do aeroporto de Dubai. Ninguém ficou ferido, mas as atividades no terminal aéreo foram suspensas por algumas horas, segundo o governo local.

PEDIDO DE DESCULPAS

Presidente do Irã afirmou que vai parar de atacar países vizinhos e pediu desculpas pelos bombardeios. Em pronunciamento em rede nacional, Masoud Pezeshkian disse que queria resolver a situação de forma diplomática e que só atacaria se eles atacassem primeiro.

Ele culpou a morte de Khamenei e de outros líderes militares pela "falta de comunicação" quanto aos ataques. Ao longo da semana, Qatar, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos interceptaram centenas de mísseis, alguns deles contra áreas com civis, segundo seus próprios governos.

Mesmo sinalizando amigavelmente aos países vizinhos, ele continuou o tom duro contra os Estados Unidos. Pezeshkian acusou o país de Trump de violar a lei internacional, atacando hospitais e escolas.

EUA devem levar demanda de rendição incondicional "ao túmulo", afirmou o presidente. Ele se referiu diretamente a uma fala de Donald Trump, que disse ontem que somente a rendição total do país pode encerrar a guerra.

Guarda Revolucionária Islâmica do Irã também se manifestou e disse que respeita a soberania nacional dos países vizinhos. Fazendo referência direta ao pronunciamento do presidente, o órgão armado afirmou que só vai atacar bases militares e interesses dos Estados Unidos na região "caso as ações hostis continuem".