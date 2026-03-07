SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel afirma ter atacado depósitos de combustível considerados estratégicos em Teerã, em uma operação anunciada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).
O Exército israelense disse que a Força Aérea realizou, nas últimas horas, ataques contra 'vários complexos de armazenamento de combustível' na capital iraniana. A nota afirma que os alvos pertencem à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês).
Segundo Israel, a operação foi guiada por inteligência militar e mirou estruturas usadas para abastecer diferentes unidades das forças armadas iranianas. O comunicado afirma que o combustível armazenado seria distribuído para 'múltiplas entidades militares' no país.
O Exército israelense declarou que a ação 'aprofundou significativamente' os danos à infraestrutura militar do Irã. Israel não informou o número de locais atingidos nem detalhou eventuais consequências imediatas do ataque.
ESCALADA DE ATAQUES E NOVAS AMEAÇAS
O anúncio ocorre em meio a uma nova fase de ataques atribuídos a Israel contra alvos no Irã, com foco em Teerã. Em outra frente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou hoje que Israel tem controle 'quase total' do espaço aéreo sobre a capital iraniana e prometeu manter as operações.
"Graças aos nossos bravos pilotos e aos pilotos americanos, conseguimos o controle quase total do espaço aéreo sobre Teerã. Temos um plano metódico, com muitas surpresas, para erradicar o regime e permitir a mudança. Temos muitos outros objetivos, que não detalharei aqui", disse Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em pronunciamento na TV.