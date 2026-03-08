SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos quatro pessoas morreram após um ataque israelense atingir um apartamento no edifício do hotel Ramada, no centro de Beirute, capital do Líbano, na madrugada deste domingo (8). Segundo Israel, o alvo da operação eram comandantes iranianos que atuavam na capital libanesa.

O Exército israelense confirmou ter atacado comandantes importantes da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, mas não divulgou os nomes.

O hotel também abrigava pessoas deslocadas que fugiam da guerra no sul do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute. Algumas foram vistas deixando o prédio com receio de novos ataques aéreos.

A ação marcou o primeiro ataque israelense a atingir o centro de Beirute, desde a retomada das hostilidades entre Israel e o Hezbollah na semana passada.

Na noite de sábado (7), um depósito de petróleo no sul de Teerã, capital do Irã, também foi bombardeado. O Exército israelense assumiu a autoria do ataque. Trata-se da primeira ofensiva contra uma infraestrutura petrolífera da República Islâmica desde o início do conflito. Ainda não se sabe qual será o impacto no abastecimento da capital.

A ofensiva ocorreu pouco depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer a jornalistas a bordo do Air Force One que não estava interessado em negociar o fim do conflito.

Na região de Raouche, também em Beirute, outras dez pessoas ficaram feridas no ataque de domingo, informou o Ministério da Saúde libanês em comunicado.