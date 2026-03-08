SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aeroporto internacional de Kansas City, capital do estado de Missouri, na região central dos Estados Unidos, teve que ser evacuado hoje após uma "ameaça", segundo a imprensa local.

Incidente ocorreu por volta das 13h50 (horário de Brasília). O Departamento de Aviação de Kansas City informou que a Polícia Aeroportuária está atuando com o FBI, a polícia federal do país, para determinar se o risco era real, segundo informou a rede local de TV KCTV5. Até agora, não há confirmação do que se tratava a ameaça.

Voos foram cancelados e o tráfego aéreo foi desviado do aeroporto. Ainda segundo a imprensa local, as saídas do aeroporto para a rodovia que o serve estavam bloqueadas.

Aeroporto está próximo de reabertura. Por volta das 15h50 (horário de Brasília), a administração do aeroporto informou que os terminais estavam programados para reabrir. No entanto, investigações ainda estão sendo feitas nos estacionamentos do local, informou a KCTV5.

Nas redes sociais, passageiros compartilharam momentos da evacuação. Nas imagens, é possível ouvir um alarme enquanto as pessoas deixam o local.

Tags:

EUA