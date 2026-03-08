SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita registrou neste domingo (08) as primeiras mortes em meio ao conflito no Oriente Médio, que chega ao oitavo dia.

Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Segundo a Defesa Civil da Arábia Saudita, um projétil militar caiu em uma área residencial na cidade de Al-Kharj. Uma das vítimas era de nacionalidade indiana e a outra era de Bangladesh.

Irã confirmou que tinha alvos no país. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que havia atacado sistemas de radar em locais que incluíam Al-Kharj. Após o início dos ataques por parte de EUA e Israel, o Irã começou a atacar alvos em Israel e instalações militares americanas nos estados do Golfo. A embaixada dos EUA na Arábia Saudita e o consulado dos EUA nos Emirados Árabes Unidos foram alvos de ataques com drones na terça-feira.

Países vizinhos demonstram indignação. O presidente da Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, criticou duramente o Irã por sua "política imprudente" de atacar países árabes. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, chegou a pedir desculpas aos países vizinhos por bombardeios, mas prometeu ampliar os ataques contra alvos americanos em toda a região.

BOMBEIROS MORTOS NO KUWAIT

Corpo de Bombeiros do Kuwait confirmou neste domingo a morte de dois militares. Eles realizavam trabalhos de segurança no país, mas as autoridades não detalharam as circunstâncias.

Kuwait esteve no centro da operação dos EUA no Irã. O envolvimento ocorreu depois que um míssil iraniano matou seis militares americanos, o maior número de vítimas desde o início da guerra. O aeroporto no Kuwait também teve focos de incêndio após ataque com drones mirar tanques de combustível no local.