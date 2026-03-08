SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã disparou seus primeiros mísseis contra Israel e países do Oriente Médio na madrugada desta segunda-feira (9), em horário local, após a nomeação do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, informou a emissora estatal Irib.

O clérigo Mojtaba Khamenei, 56, filho do aiatolá Ali Khamenei, foi anunciado neste domingo (8) como novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa estatal iraniana. Seu pai, o segundo a ocupar o posto de autoridade máxima do país persa, foi morto por um ataque aéreo de Israel em sua residência oficial no sábado (28).

"O Irã disparou a primeira onda de mísseis sob o comando de Mojtaba Khamenei em direção aos territórios ocupados", disse a Irib, televisão estatal, em seu canal no Telegram. A emissora publicou uma foto de um projétil com a mensagem: "Às suas ordens, Sayyid Mojtaba".

Além disso, diversas explosões foram ouvidas na segunda, em horário local, na capital do Qatar, Doha, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP. O Ministério da Defesa do país afirmou que as Forças Armadas interceptaram ataque com mísseis.

Depois que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã de surpresa no fim de fevereiro, em uma ação mirando a cúpula do governo e das Forças Armadas do país persa, iranianos iniciaram retaliação não apenas contra Israel, mas também contra bases americanas na região em países como Qatar, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos -alguns deles também receberam ataques em alvos civis.

O Ministério da Defesa do Kuwait também informou que a defesa do país interceptou um novo ataque com sete mísseis e cinco drones nesta segunda.

Enquanto os ataques aconteciam, os Estados Unidos ordenaram a saída de pessoal de sua embaixada na Arábia Saudita. A recomendação foi feita a funcionários do governo que não sejam de emergência e aos familiares de funcionários, devido a riscos de segurança.

Em meio à recente ofensiva de Israel no Líbano, que já registra quase 400 mortos, o Hezbollah, grupo islâmico xiita que atua no território libanês, afirmou em comunicado que realizou 18 operações no domingo, 13 das quais tiveram como alvo Israel e cinco dentro do Líbano, transferindo as forças armadas israelenses. As informações são do jornal The New York Times.

A nomeação de Mojtaba Khamenei no Irã neste domingo pode despertar reação ampliada do presidente dos EUA, Donald Trump, que voltou a dizer neste domingo (8) que Washington deveria ter voz na escolha do sucessor iraniano. "Se ele não tiver nossa aprovação, não vai durar muito", disse ele à ABC News. Israel, antes do anúncio, ameaçou atacar quem quer que fosse escolhido.

Também no domingo Trump disse ao The Times of Israel que a decisão sobre quando encerrar a guerra com o Irã será "mútua" e será tomada em conjunto com o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu -com sua palavra final.

"Acho que é mútuo, um pouco. Temos conversado. Tomarei uma decisão no momento certo, mas tudo será levado em consideração."

O americano não comentou sobre a nomeação de Mojtaba. "Veremos o que acontece", afirmou.