SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma sinagoga na cidade belga de Liège foi danificada por uma explosão na madrugada desta segunda-feira (9). Segundo o governo da Bélgica, a explosão no leste do país foi um "ato antissemita abjeto".

"É um ato antissemita abjeto que visava diretamente a comunidade judaica da Bélgica", afirmou no X o ministro do Interior, Bernard Quintin. "A Procuradoria Federal iniciou a investigação judicial. As medidas de segurança ao redor de locais similares continuarão sendo reforçadas", acrescentou.

Não há relatos de feridos, segundo comunicado de um porta-voz da polícia local. A explosão ocorreu por volta das 4h, no horário local, e estilhaçou as janelas da sinagoga, assim como as de um prédio do lado oposto da rua.

O prefeito de Liège, Willy Demeyer, disse à emissora pública RTBF que "tudo isso é intencional e direcionado. Condenamos este ato antissemita da forma mais veemente possível".

"Não podemos permitir que conflitos estrangeiros sejam importados para nossa cidade", declarou em aparente alusão à guerra no Oriente Médio.

A polícia isolou a rua enquanto uma equipe especializada de contra terrorismo investigava o incidente.

Construída em 1899, a sinagoga também abriga um museu da história da comunidade judaica de Liège, de acordo com seu site.

A comunidade judaica da Bélgica tem cerca de 50 mil pessoas, residentes principalmente em Antuérpia e Bruxelas.