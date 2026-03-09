SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio que começou em uma loja de cigarros eletrônicos fechou a principal estação ferroviária de Glasgow, na Escócia, e atingiu prédios históricos no centro da cidade.

O fogo começou na tarde de domingo em uma vape shop e se espalhou rapidamente para imóveis vizinhos nas imediações da Glasgow Central Station. A estação, um dos pontos de transporte mais movimentados do Reino Unido, teve dezenas de serviços suspensos e foi fechada por tempo indeterminado.

Cerca de 60 bombeiros foram mobilizados para conter as chamas, que consumiram parte de um quarteirão comercial. Um dos prédios atingidos foi o edifício Forsyth, construção histórica de quatro andares classificada como patrimônio do tipo "B-listed", e houve colapso parcial da estrutura.

As chamas destruíram completamente ao menos um estabelecimento, o café Sexy Coffee, e levaram à evacuação de hotéis e empresas próximas. Entre os locais esvaziados por precaução está o hotel Voco Grand Central, que fica nas imediações da estação.

Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão antes do início do incêndio. "Houve um estrondo muito alto e, logo depois, uma grande quantidade de fumaça começou a sair da loja. Parecia que os bombeiros tinham controlado o fogo no início da tarde, mas ele voltou a se intensificar", disse um morador à imprensa local.

Na manhã desta segunda-feira, imagens aéreas mostravam que o incêndio ainda tinha focos ativos e equipes seguiam no combate. Até o momento, as autoridades não confirmaram vítimas nem divulgaram a causa oficial do fogo, e a área permanece isolada para avaliação de danos.