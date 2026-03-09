SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou que a forte alta do petróleo é um 'preço muito pequeno a se pagar' e disse que os valores devem cair quando, segundo ele, acabar a 'ameaça nuclear do Irã'.

O presidente dos Estados Unidos comentou a disparada do petróleo em uma mensagem divulgada hoje. No texto, ele relacionou a alta a um objetivo maior de 'segurança e paz' para os EUA e para o mundo.

Trump também afirmou que a alta seria temporária e que os preços recuariam rapidamente depois do fim do que chamou de ameaça nuclear iraniana. Ele não apresentou detalhes sobre prazos nem sobre quais medidas levariam a essa queda.

Na mesma mensagem, o republicano atacou quem discorda da avaliação. A fala foi feita em tom de confronto, sem citar interlocutores.

"Os preços do petróleo no curto prazo, que vão cair rapidamente quando a destruição da ameaça nuclear do Irã acabar, são um preço muito pequeno a se pagar pela segurança e paz dos EUA e do mundo. Só tolos pensariam diferente!", disse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

POR QUE O PETRÓLEO DISPAROU

A declaração ocorre em meio a uma escalada no Oriente Médio que tem afetado o escoamento de petróleo. O bloqueio do Estreito de Ormuz, em meio à guerra envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, tem dificultado a passagem de petroleiros.

Com a rota pressionada, países produtores anunciaram cortes ou passaram a administrar a oferta. O Kuwait informou redução na extração e no refino, enquanto os Emirados Árabes Unidos disseram que estão administrando os níveis de produção para atender à demanda e ao estoque.

O Iraque, por sua vez, reduziu em 70% a produção, de 4,3 milhões para 1,3 milhão de barris por dia. No mercado, o Brent chegou a subir perto de 20% e superou US$ 100, com máxima de US$ 110,06, maior nível desde maio de 2022.