SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Qatar prendeu 313 pessoas por gravar e espalhar vídeos e boatos com desinformação em meio à guerra.

As prisões foram anunciadas pelo Departamento de Prevenção a Crimes Econômicos e Cibernéticos, ligado à Diretoria-Geral de Investigação Criminal do país. O Ministério do Interior informou que os detidos têm diferentes nacionalidades e que o caso envolve publicações feitas em redes sociais.

As autoridades afirmam que o grupo filmou e circulou vídeos sem autorização e divulgou informações enganosas e rumores. O comunicado diz que parte do material tinha como objetivo provocar preocupação pública e descumpria orientações oficiais.

O Ministério do Interior do Qatar declarou que já adotou medidas legais e administrativas contra os envolvidos. O governo não detalhou quando ocorreram as detenções nem quais plataformas foram usadas para a divulgação do conteúdo.

No mesmo comunicado, o Ministério do Interior pediu que a população evite filmar e publicar vídeos sobre a situação atual e não repasse rumores. A pasta disse que as informações devem ser buscadas apenas em fontes oficiais aprovadas.

O governo também afirmou que vai responsabilizar quem descumprir as regras. A mensagem reforça que as autoridades competentes não vão hesitar em tomar medidas legais contra novas violações.

GUERRA ELEVA TENSÃO NO GOLFO

Nos últimos dias, países do Golfo relataram tentativas de ataques com mísseis e drones e emitiram alertas de segurança para a população. O cenário se intensificou após novos episódios do conflito envolvendo o Irã, que atingiram alvos em países vizinhos, como Kuwait, Bahrein e Jordânia.

Hoje, o Irã atacou um aeroporto no Kuwait e uma planta de dessalinização no Bahrein, além de uma base militar na Jordânia. Governos da região relataram interceptações e danos materiais em meio à escalada.